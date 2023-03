Schluss mit dem imperialistischen Krieg in der Ukraine!

Die Forderungen dafür sind:

Die sofortige Beendigung des Krieges

Der Rückzug Russlands und aller anderen Imperialisten aus dem ukrainischen Territorium

Das Ende der Politik der Aufnahme der Ukraine in die NATO und der Umwandlung der Ukraine in eine drohende Angriffsbasis des Imperialismus

Die volle Anerkennung der Rechte aller nationalen Minderheiten in der Ukraine und des Rechts des Donbass auf Selbstverwaltung.

Seit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine wurden zahlreiche Wohngebiete niedergebrannt und zerstört. Es wurden gegenseitig Zehntausende, nach manchen Angaben sogar mehr als 150.000 Soldaten und zehntausende von Zivilisten getötet. Weitere Zehntausende wurden verletzt. Millionen von Menschen mussten die Ukraine verlassen. Die Schrecken des Krieges gehen weiter mit neuen Todesfällen, Verkrüppelungen, Flucht und Zerstörung einher.

Der Ukrainekrieg begann mit dem unrechtmäßigen und reaktionären, auf imperialistischen Interessen basierenden Eingriff Russlands. Aber wie selbst die westlichen Imperialisten des öfteren zum Ausdruck bringen, sind die Ukrainekrise und der Krieg im Wesentlichen das Ergebnis der jahrelangen fieberhaften Aktivitäten des US-EU-Blocks. Die Ukraine ist eines der Länder, in denen der US-Imperialismus seit den ersten Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion seine schmutzige Politik inszeniert hat. Die USA haben keine Tricks und blutigen Spiele ausgelassen, um die Ukraine in eine neue Kampfbasis der NATO, des Erzfeindes der Völker der Welt zu verwandeln.

Für die USA war die Ukraine ein unverzichtbares Gebiet, um die tödlichen Waffen der blutigen Kriegsmaschine NATO an die Kehle der Russischen Föderation zu halten. Die Politik, Russland einzukreisen und zu neutralisieren, war ein grundlegendes Element der neuen aggressiven imperialistischen Strategie, die Anfang der 1990er-Jahre konzipiert wurde und darauf abzielte, „die Entstehung von jeglichen globalen Gegnern in der Zukunft zu verhindern" (US Defense Plan Guidelines von 1992). ...

