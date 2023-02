Am Samstag demonstrierten in Genua 10 000 Menschen unter der Losung "Runter mit den Waffen, rauf mit den Löhnen" gegen die Politik der Meloni-Regierung. In allen italienischen Häfen wurde 24 Stunden gestreikt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter weigerten sich, Kriegsgerät zu verladen und streiken u.a. für bessere Arbeitsbedingungen. Viele der streikenden Hafenarbeiter versammelten sich in Genua bei der Demonstration. Mit den Streiks prangern die Hafenarbeiter auch an, dass es immer wieder zu tödlichen Arbeitsunfällen kommt. Auf Transparenten stand: "Stoppt den Waffenhandel in den Häfen!" Auch Studentinnen und Studenten beteiligten sich an der Demonstration und stellten Forderungen gegen die ultrareaktionäre Bildungspolitik der Meloni-Regierung auf.