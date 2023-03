Traditionelles Gedenken an die Kämpfer der Roten Ruhrarmee

Liebe Kumpel, Freunde und Familien, wir laden ganz herzlich ein zu einer Veranstaltung im Rahmen der Vorbereitung zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz 2023 in Deutschland am Dienstag, dem 21. März 2023, um 18.30 Uhr in Marl-Hüls, St. Konrad, Römerstraße / Ecke Tannenstraße. Die Programmpunkte sind:

Bildervortrag und Diskussion: „Die Rote Ruhrarmee und der Kampf für Demokratie und Frieden“ Beratung der Gedenkfeier und der weiteren Konferenzvorbereitung

Die Gruppe im Vestischen Kreis Recklinghausen will weitere Teilnehmer aus den wichtigen Bergbauländern USA, Kanada und England gewinnen und vor Ort betreuen. Wir mobilisieren breit zur Teilnahme an der Konferenz vom 31. August bis 3. September in Thüringen, stellen Brigadisten für die Vorbereitung vor Ort vom 28. bis 31. August und sammeln Spenden. Auch alle anderen Beiträge und Initiativen sind willkommen. Hier wird jede und jeder mit ihren und seinen Fähigkeiten und Ideen gebraucht!

Am Samstag 25. März 18:00 Uhr laden wir zur Spendengala im Kultursaal Horster Mitte Gelsenkirchen ein.

Am Sonntag 2. April 14:00 Uhr findet am „Grab in der Haard“ bei Hamm-Bossendorf das traditionelle Gedenken an die Freiheitskämpfer der Roten Ruhrarmee statt.

Flyer Veranstaltung 21. März

Flyer Gedenkfeier Rote Ruhrarmee