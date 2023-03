Tunis: Protest gegen Rassismus

Zwischen 600 und 1.000 Menschen protestierten am 25. Februar in Tunis gegen Präsident Saied, der eine rassistische Kampagne gegen Migranten aus Schwarzafrika gestartet hat. Saied hatte in einer Rede von "Horden" gesprochen, die eine Bedrohung für den arabischen Charakter Tunesiens darstellten und Gewalt und Kriminalität ins Land brächten. Die Rede hatte umgehend zu lokalen Übergriffen auf Schwarzafrikaner geführt. Die Demonstranten protestierten entschieden gegen den Rassismus und hielten Schilder mit "Refugees welcome" hoch und skandierten "Nieder mit dem Faschismus, Tunesien gehört zu Afrika". In Tunesien leben rund 21.000 Menschen, die aus Ländern südlich der Sahara stammen.