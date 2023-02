Über 2000 Pushbacks durch griechische Behörden

Aegean Boat Report berichtete kürzlich, dass in den letzten drei Jahren 54.000 Flüchtlinge auf Booten in über 2000 Fällen von griechischen Behörden in der Ägäis zurückgedrängt wurden. Trotz der zunehmenden Beweise gegen die griechische Regierung, bestreitet der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis weiterhin die griechische Beteiligung an diesen illegalen Pushbacks.

Wir haben uns an der humanitären Hilfe des Roten Kreuzes von Mytilene beteiligt. Wir haben Nahrungsmittel gespendet, um den Betroffenen des jüngsten Erdbebens in der Türkei und in Syrien zu helfen. Die Hilfsgüter werden über mehrere Tage an Bedürftige verteilt werden.

Es sind nicht nur die warmen und sonnigen Tage, die zu fröhlichen Lächeln führen – auch an einem kalten, winterlichen Tag können wir einen Unterschied im Leben anderer machen! Jeden Tag haben wir geflüchteten Studenten im Camp frisches Obst gespendet, und es erwärmt unsere Herzen auf mehr als eine Weise, sie glücklich zu sehen!