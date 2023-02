In den ersten Tagen hat der Staat nur zugeschaut. Verwandte und Freunde zogen die Menschen mit bloßen Händen unter den Trümmern hervor. Viele unserer Verwandten starben im Beton, weil die Rettungsteams nicht ankamen, obwohl tagelang Stimmen aus den Trümmern zu hören waren. In den ersten Tagen kam kein Such- und Rettungsteam in die nach dem Erdbeben zerstörten Städte. Buchstäblich kein Team! Keine Kräne, um die Trümmer zu heben, keine professionellen Such- und Rettungsteams, keine Staatsbeamten! Der Staat ließ buchstäblich hunderttausende von Menschen unter den Trümmern zurück und überließ sie dem Tod. Dies geschah vor den Augen aller hier lebenden Menschen.

Gesundheitspersonal und unabhängige Such- und Rettungsteams ergriffen die Initiative und begaben sich in die Erdbebengebiete, obwohl sie von den Ministerien nicht beauftragt worden waren. Freiwillige Helfer aus aller Welt strömten in die Region. Unsere Solidarität hielt die unter den Trümmern eingeschlossenen Menschen am Leben, die Menschen, die das Erdbeben mit Verletzungen überlebten, und die Menschen, deren Häuser einstürzten und sie auf der Straße zurückließen.

Die letzten zwei Wochen waren für uns die Hölle. Wir haben einen Kameraden in Hatay verloren, Onur Kopran. Er war der Hatay-Vertreter der Union des Kampfes und er war erst 33 Jahre alt, als er starb. Es war am zehnten Tag nach dem Erdbeben, als wir seine Leiche unter den Trümmern hervorholen konnten.

Die gesamte Familie unserer Freundin Canser Dayanır, die auf der 3. Weltfrauenkonferenz eine Rede im Namen der Türkei auf der Tagung für junge Frauen hielt, war unter den Trümmern eingeschlossen; wir konnten ihre Mutter und ihre Schwestern mit eigenen Kräften retten, aber leider nicht ihren Vater Hasip Dayanır.

Diese schreckliche Katastrophe, die elf Provinzen betroffen hat, hat zu einer völligen Verwüstung geführt. In diesen Provinzen, in denen die Familien von Canser, Seher, Gizem, Sena und vielen anderen EKA-Kameradinnen leben, ist die Verwüstung immens. Die schöne, alte und multikulturelle Provinz Hatay wurde fast vollständig zerstört. Das Erdbeben hat Schäden angerichtet, die kein Krieg je anrichten könnte. Das Stadtzentrum von Hatay wurde völlig zerstört. Die Zerstörung in den Bezirken und Dörfern ist geringer, aber niemand kann seine Häuser betreten. Es kommt weiterhin zu sehr starken Erdbeben. Kürzlich ereignete sich ein weiteres Erdbeben in der Region Hatay. Bei diesem Beben stürzten viele Gebäude ein, und wieder waren Menschen unter den Trümmern gefangen.

Wir haben gesehen, dass Sie eine Hilfskampagne gestartet haben. Dafür danken wir Ihnen sehr. Wir wissen, dass es sehr lange dauern wird, bis unsere Wunden geheilt sind. Aber es gibt auch heute noch viel zu tun. Der größte Bedarf besteht hier an Winterzelten und Hilfsgütern wie Trockennahrung und Konserven. In der ersten Woche kamen Lastwagen mit Hilfsgütern aus der ganzen Region an, aber jetzt ist diese Hilfe stark zurückgegangen. Der Staat hat einen Teil der Hilfsgüter beschlagnahmt, so dass einige der Lastwagen die Bedürftigen nicht erreichen konnten. Aber diese Unterstützung muss fortgesetzt werden. Die Erdbebenopfer werden noch sehr lange in Zelten leben müssen. Das wird Monate dauern. Deshalb ist es für sie sehr wichtig, dass sie kontinuierlich unterstützt werden.



Wir werden eine solche Zeit durchleben, wenn das theoretische Seminar der Frauenkonferenz näher rückt. Wir schlagen vor, das theoretische Seminar den Frauen zu widmen, die bei dem Erdbeben ihr Leben verloren haben. Vielleicht kann die Konferenz sowohl den Frauen gewidmet werden, die ihr Leben unter den Trümmern verloren haben, als auch den Erdbebenopfern. Das wäre eine gute Solidarität für Frauen, die in Erdbebengebieten leben.

Wir umarmen Sie alle mit Liebe.

Songül Yücel

Türkische Vertreterin der arbeitenden Frauen, Emekçi Kadınlar / EKA

Hier kann gespendet werden

Konto von Solidarität International (SI) e.V.

IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84

Volksbank Frankfurt

Stichwort „Erdbebenhilfe“