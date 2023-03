Wallonien: Postarbeiter streiken für bessere Arbeitsbedingungen

In mindestens 11 Städten Neuseelands gab es am Freitag Umweltproteste, vor allem von Jugendlichen. In den großen Städten Neuseelands, Auckland, Wellington und Christchurch gingen jeweils mehr als 1.000 Jugendliche auf die Straße und forderten, dass der weltweite CO2-Ausstoß gesenkt wird und Neuseeland die Verbrennung von fossilen Brennstoffen stoppt. Demonstriert wurde auch in Dunedin, Napier, New Plymouth, Palmerston North und Tauranga. Aufgerufen hatte die Gruppe "School Strike for Climate". Die populärste Parolen waren “What’s the solution? Revolution" und “No more coal, no more oil, keep our carbon in the soil!”. Neuseeland selbst wurde in den vergangenen Wochen von massiven Überschwemmungen getroffen.