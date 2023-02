Wie schreibt man einen Artikel? Wie macht man ein Kurzvideo?

Alle können teilnehmen, die das erlernen möchten. Wir freuen uns besonders über Jugendliche! Wer kann, sollte einen Laptop mitbringen. Das ist aber keine Voraussetzung.

Hier kann man auch Vorschläge oder Kritiken loswerden und mit Redakteuren der Roten Fahne besprechen.

Wann und wo?

Bisher stehen drei Termine für Ausbildungen fest, jeweils von 10 bis 18 Uhr:

16. Juli in Stuttgart

18. November in Nordrhein-Westfalen

19. November in der Region Elbe-Saale

Die Städte in NRW und in der Region Elbe-Saale werden noch veröffentlicht. Der genaue Ort wird bei Anmeldung mitgeteilt.

Die Teilnehmergebühr beträgt 10 Euro (5 Euro). Dazu kommen Kosten für Getränke und Verpflegung vor Ort - wenn gewünscht.

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen! Entweder über die örtliche MLPD-Kontaktadresse an die Redaktion oder per E-Mail an rotefahne@mlpd.de