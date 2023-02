Windsor: Streik in Salzmine geht in zweite Woche

Seit vergangener Woche streiken rund 250 Arbeiter in der Windsor Salt’s Ojibway Mine in der kanadischen Provinz Ontario. Der Bergarbeiter in der Salzmine, organisiert in der Gewerkschaft Unifor, kämpfen vor allem dafür, dass das Unternehmen daran gehindert wird, immer mehr Jobs auszulagern, als Werksverträge bzw. an nicht organisierte Arbeiter zu vergeben und damit die Löhne zu senken. Vergangene Woche blockierten die Arbeiter LKW-Fahrten und Eisenbahntransporte aus dem Werksgelände heraus. Das Unternehmen gehört aktuell zur Stone Canyon Industries. Bis 2020 gehörte es zum Kali + Salz-Konzern.