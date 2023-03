Wir Frauen haben uns für den Kampf organisiert

Wir sind ständig mit dieser repressiven faschistischen Regierung konfrontiert, die zusammen mit der Ultrarechten alle Rechte des Volkes, das sie gewählt hat, verletzt. Die Folgen sind sehr schwerwiegend, von Verhaftungen (1240 Personen) bis zu Todesfällen. Unser Recht auf freie Demonstration wurde verletzt, und jedes Mal, wenn wir auf die Straße gehen, werden wir mit Gas und Gummigeschossen unterdrückt, die uns verletzen.

Wir Frauen haben uns in diesem Kampf auf zwei Seiten organisiert:

Zubereitung von täglichem Essen für 1000 Menschen, die zur Demonstration gehen, und das ist nur ein Teil. Es gibt andere Gruppen, die auch mehr Rationen vorbereiten.

Vorbereitung von Flaschen (Wasser mit Essig), um die Wirkung des Tränengases zu mildern: ein Tuch wird mit diesem Wasser befeuchtet und in die Nasenlöcher und Augen gelegt.

Sie haben in sechs Regionen Perus den Ausnahmezustand verhängt, um die Straßen der Städte zu militarisieren, damit sie unterdrücken und soziale Führer inhaftieren können. Wir befinden uns praktisch in einer faschistischen Diktatur ohne Rechte. Sie nehmen alles als Grund für eine Verhaftung her. Man kann für sechs Monate unter dem Vorwand inhaftiert werden, dass man zum Terrorismus aufgerufen habe.

Wir von ASDE MULP als Mitglieder der ICOR erheben unsere Stimme des Protestes und lehnen die usurpatorische und faschistische Regierung von Frau Dina Boluarte ab und fordern ihren sofortigen Rücktritt – wie 80 Prozent der Peruaner es auch tun. Das schließt die Forderung nach dem Rücktritt und der Auflösung des korrupten Kongresses ein. Hinter dieser Forderung stehen 95 Prozent der Peruaner.

Wir werden nicht zulassen, dass diese faschistische, usurpatorische und völkermordende Regierung frei und ungestraft von jeglicher Verantwortung für den Tod unserer Brüder und Schwestern bleibt.

Wir fordern den sofortigen Rücktritt der Regierung und die Ausrufung von Neuwahlen für 2023. Unsere Proteste werden weitergehen und nicht aufhören, bis alle diese erbärmlichen Diener des Kapitalismus gehen. Das Einzige, was sie anstreben, ist die Vergabe von Konzessionen für unsere natürlichen Ressourcen, Konzessionen, die dieses Jahr auslaufen. Und sie planen, sie zu erneuern, indem sie Gesetze zugunsten des usurpierenden und korrupten Kapitalismus erlassen, der nur Armut in unseren Völkern erzeugt.

Es lebe der Kampf der Völker von Peru!