… Am 12. Februar gab es eine Premiere – das erste ICOR-Frauentreffen. Insgesamt 20 Frauen aus elf Ländern haben über die Frauenarbeit der ICOR diskutiert. Das Treffen wurde von der Hauptkoordinatorin der ICOR und einer Genossin der MLKP eingeleitet, die kurz auf die Vorgeschichte des Zoom-Treffens sowie die 1. ICOR-Frauenkonferenz im letzten Jahr einging - und auf die besondere Bedeutung der revolutionären Frauen innerhalb der kämpferischen Frauenbewegung.

Aus allen Ländern berichteten die Frauen sehr lebendig von den Kämpfen der Frauen und wie sie eng mit den gesellschaftlichen und sozialen Fragen verbunden sind. Eine wichtige Diskussion hatten wir über antikommunistische Ausgrenzungsversuche gegen die revolutionären Frauen innerhalb der Frauenbewegung. Wir gehen den Weg von Clara Zetkin weiter, uns von Religion bis Revolution im Kampf um die Befreiung der Frau eng mit den verschiedenen Strömungen innerhalb der Frauenbewegung zusammenzuschließen. Solche antikommunistischen Ausgrenzungsversuche sollen den Einfluss der Revolutionärinnen innerhalb der kämpferischen Frauenbewegung zurückdrängen. Wir lassen uns davon nicht dazu provozieren, uns selbst zu isolieren, sondern verstärken unsere gleichberechtigte Zusammenarbeit.

Das ICOR-Frauentreffen hat beschlossen, sich künftig zunächst vor dem Einheitsfront-Webinar für eine Stunde zu treffen und zum Einheitsfront-Weltkongress am 5. / 6. September einen Workshop zur Rolle der revolutionären Frauen vorzubereiten. Außerdem hat die MLKP übernommen, ein Logo für die ICOR-Frauen zu entwerfen, mit dem wir am 8. März sichtbar in Erscheinung treten können.



Das nächste ICOR-Frauentreffen findet am Sonntag, den 23. April, wieder als Zoom-Meeting statt. Wir werden dort unter anderem über die Vorbereitung des 1. Mai beraten.



Herzliche und solidarische Grüße,



Uhrzeit:

4.30 (Mexico City)

5.30 (Bogotá, Lima)

6.30 (New York)

11.30 (Algier, Tunis)

12.30 (Berlin, Cape Town, Paris)

13.30 (Moscow)

16.00 (Delhi)

16.30 (Dhaka)

20.30 (Sydney)