Anschlag auf Zeugen Jehovas

Am Mittwoch gab es in Griechenland einen landesweiten Aktionstag gegen die Mitsotakis-Regierung und ihre Privatisierungspolitik und wegen ihres Umgangs mit dem Eisenbahnunglück mit mindestens 57 Toten. Dagegen streiken die Eisenbahner in Griechenland seit 8 Tagen und am Mittwoch kam es zu den größten Massenprotesten gegen die Regierung seit Jahren. In Athen gingen 40.000 Menschen auf die Straße, in Thessaloniki 15.000, in Patras waren es 10.000. Landesweit gab es Streiks in mindestens 76 Städten. Zu den Streiks hatte u.a. die Gewerkschaft ADEDY aufgerufen. Schüler und Studierende protestierten an Universitäten und Schulen.