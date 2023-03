Bewegter Internationaler Frauentag

Am Abend zogen einige Hundert – hauptsächlich junge Frauen, aber auch viele Männer - unter dem Motto „Jin, Jiyan, Azadî“ (Frauen - Leben - Freiheit) durch die Innenstadt. Bei der Auftaktkundgebung wurden Morde an Frauen in verschiedenen Ländern angegriffen. Die Gruppe „Basis antifa“ hob die sozialistischen Ursprünge und den internationalen Charakter des Frauentages hervor. Sie forderte, das kapitalistische System „aus den Angeln zu heben.“ Eine MLPD-Genossin und ein Vertreter des Jugendverbands REBELL erinnerten an die Aussage von Clara Zetkin: „Erst wenn die große Masse der Frauen aus tiefster Überzeugung hinter der Losung steht: `Krieg dem Krieg`, dann kann den Völkern der Friede gesichert werden.“

Sie griffen als einzige an diesem Tag den imperialistischen Krieg an. Für die Losung: „Für diesen Krieg, der von beiden Seiten ungerecht ist, keine Frau und keinen Mann“ gab es viel Beifall, auch für die Schlussaussage: „Männer und Frauen, für die Befreiung der Frau, für Frieden, Freiheit, Demokratie und Sozialismus!“ Um eine Verbindung zur Arbeiterklasse herzustellen, brachte ein MLPD-Genosse auf der Zwischenkundgebung eine Resolution zur Solidarität mit den streikenden ver.di-Kollegen ein. Der Beifall drückte Zustimmung aus. Das gefiel einer Frau der Interventionistischen Linken gar nicht. Statt sich darüber zu freuen – sie ist selbst ver.di-Mitglied – giftete sie den Genossen lautstark an. Als Mann habe er am Frauentag gar nicht zu reden. Das Problem hatte sie nicht mit einem Redner der „Basis antifa“. Sie hat wohl eher ein Problem damit, dass ein Marxist-Leninist diese Initiative ergriff.