Bunt, vielfältig, kämpferisch – Kundgebung und Demonstration zum Internationalen Frauentag

Mit großer Empörung schilderte eine alevitische türkische Frau die Lage der Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei, in Kurdistan und Syrien. Sie beschrieb, was besonders die Frauen mit ihren Kindern in der dortigen, nicht minder kalten, Gegend ohne minimale Versorgung aushalten müssen. Kurdische und türkische Teilnehmerinnen standen an diesem Tag eng zusammen.Initiatorin der Aktion war der Frauenverband Courage, dessen Infostand mit Kuchen und Kaffee, gleich neben einer Infostelle von ver.di, Platz gefunden hatte. Die Gewerkschaft hatte den Tag mit Streikaktionen in Kitas zu ihrer Sache gemacht, was immer wieder solidarisch gewürdigt wurde.

Passend zum Lied „Brot und Rosen“ verkaufte die Kinderorganisation ROTFÜCHSE Rosen. In Beiträgen des überparteilichen Wahlbündnisses AUF Gelsenkirchen, der MLPD und der Umweltgewerkschaft wurden der Krieg in der Ukraine, aber auch die Umweltzerstörung zum Thema gemacht und die Frauen in ihrer besonderen Verantwortung bestärkt. Sie sind nicht nur Opfer der weltweiten Krisen, sondern haben viel erreicht, wenn sie sich im Kampf zusammenschließen. Das ist die Botschaft von Clara Zetkin, die 1910 den Internationalen Frauentag bei einer internationalen Sozialistinnenkonferenz vorgeschlagen hatte. Sie wird von Antikommunisten zur Zeit besonders attackiert – aber gerade sie steht für die enge Verbundenheit der Frauenbewegung mit der Arbeiterbewegung – und für eine sozialistische Perspektive.

Berichtet wurde von der Einweihung des Platzes der Heinze-Frauen am gleichen Vormittag. Die Arbeiterinnen des Gelsenkirchener Fotolabors wurden dafür gewürdigt, dass sie 1978 als Pionierinnen des Kampfs für gleichen Lohn bei gleicher Arbeit Geschichte schrieben. Eine der Heinze-Frauen war Maria Kopruch. Sie starb im Jahr 2008 und war Begründerin von Courage Gelsenkirchen.

Mit einer bewegenden Grußbotschaft aus dem Flüchtlingslager im griechischen Lesbos und mit Erinnerungen an Frauen im Kongo – aber auch in Afghanistan und im Iran bekam die Aktion einen ausgeprägt internationalistischen Charakter, der auch den kämpferischen Demozug prägte. Dieser machte unterwegs kurz vor der von Schließung bedrohten Filiale von Galeria Kaufhof halt. Die ver.di-Kolleginnen sammelten auf einer riesigen Mutmachkarte viele Unterschriften für die Beschäftigten dort, um ihnen den Rücken zu stärken. Bedauert wurde die Extra-Demonstration der Grünen, die mit dem stattlichen Alleingang von zirka 15 Menschen besser das proklamierte gemeinsame Anliegen für Frauenrechte unterstützt hätten, statt sich mit „MLPD-Phobie“ ins Abseits zu stellen.