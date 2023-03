Chinesisches Monopol BYD wird in altes Ford-Werk ziehen

Das Unternehmen wird sich auf dem Gelände von Ford niederlassen. Allerdings werden die Produktion und die Zahl der zu schaffenden Arbeitsplätze geringer sein, als zu Zeiten von Ford.

BYD ist bereits in Brasilien tätig. Es kam 2015 mit einer Fabrik für Elektrobusse in Campinas, im Landesinneren des Bundesstaates São Paulo, an. Ein zweites Werk (Module) wurde 2017 in derselben Stadt eröffnet, und drei Jahre später wurde eine Batterieanlage im Industriegebiet von Manaus ("Freihandelszone") errichtet. Das Unternehmen hat Einschienenbahnprojekte in Salvador und São Paulo. Das Vordringen auf den brasilianischen Markt gehört zur Strategie des neuimperialistischen China im Kampf um die Weltmärkte.

Viele entlassene Arbeiter versuchten nach der Schließung des Ford-Werks, von Mieteinnahmen zu leben, andere eröffneten Geschäfte, wieder andere wurden Uber-Fahrer. "Viele sind immer noch ohne eine Option. Das Geld ist ausgegangen und jetzt schlagen sie verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammen. Ich kenne viele, denen es so geht", berichtet Júlio Bonfim, ehemaliger Präsident der Metallarbeitergewerkschaft von Camaçari (CUT) und Ex-Betriebsrat.

Er gibt allerdings zu bedenken, dass das zukünftige Werk bei weitem nicht die Dimension von Ford haben wird. Laut Júlio Bonfim sind es 3600, mit dem Verwaltungspersonal sogar 4.500. Einschließlich der Zulieferer (sogenannte "Systemlieferanten", die vor Ort bleiben) sind es bis zu 8000.