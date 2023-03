Brasilien: Verbindung Bolsonaros nach Arabien

Der "Messias" und die Scheichs

Saudi-Arabien war ein häufiges Ziel für offizielle Reisen der Regierung des faschistischen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Vertreter Brasiliens reisten zwischen 2019 und 22 151 Mal in das Land. Die Zahl ist fast fünfmal höher als die 32 Reisen, die in den drei Jahren der Amtszeit seines Vorgängers Temer unternommen wurden. Bolsonaros Nähe zur arabischen Welt beschränkte sich allerdings nicht auf die Saudis, da er auch in Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, war.

Korrespondenz aus Stuttgart