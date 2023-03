Eindrücke vom Internationalen Frauentag in Manila

Ein besonderes Thema war der Kampf gegen die Abschaffung der Jeepneys und die Solidarität mit den Streikenden. Viele Jeepney-Fahrer und ihre Familienangehörigen nahmen an den Aktivitäten am 8. März teil, einige von ihnen waren zum ersten Mal bei einer Protestaktion dabei. Die Frau eines Jeepney-Fahrers sagte: "Sie werden uns bitten, einen Kredit aufzunehmen, um diesen teuren modernen Jeepney kaufen zu können. Aber am Ende sind sie diejenigen, die davon profitieren werden“.

Führende Vertreterinnen der Women Workers United führten einen Dialog mit dem philippinischen Arbeitsministerium, um ihre Forderungen nach „gerechter“ Entlohnung und nach dem Recht auf Gründung einer Gewerkschaft weiterzugeben. Die Demonstranten hielten ein Programm im Liwasang Bonifacio ab und marschierten später nach Mendiola (Brücke in der Nähe des Präsidentenpalastes), wo sie zunächst von der Polizei aufgehalten wurden. Die Ironie dabei: Die Mehrheit der Polizisten war weiblich.

Der Frauenverband Gabriela kritisierte die Regierungsbeamten dafür, dass sie der Verlängerung ihrer Amtszeit und der Aufhebung der Begrenzung des ausländischen Eigentums im Land Vorrang einräumen. Women Workers United wies darauf hin, dass die Arbeitslosigkeit einen historischen Höchststand erreicht hat und sieben von zehn Filipinos, meist Frauen, in informelle und prekäre Arbeitsverhältnisse gedrängt werden. Die Organisation der Armen in der Stadt, Tatalon Women's Association, erklärte, sie verdienten nur etwa 5 bis 10 Peso (0,09 bis 0,17 Euro) pro Teppichbündel, das sie herstellen. Die KMK fügte hinzu, dass "seit dem ersten Gedenken an den 8. März ein Jahrhundert vergangen ist, aber die Bedingungen für Arbeiterinnen auf den Philippinen immer noch am schlimmsten sind".

Durch die Vertragsgestaltung werden die Löhne der Arbeiterinnen gekürzt, und es wird ihnen das Recht genommen, Gewerkschaften beizutreten und an Tarifverhandlungen teilzunehmen. Fälle von geschlechtsspezifischer Ungleichbehandlung und Diskriminierung sowie von Gewalt am Arbeitsplatz werden weitgehend nicht gemeldet. "Obwohl Frauen die Hälfte der Arbeitskräfte des Landes ausmachen, ist ihre Erwerbsbeteiligung mit 53,3 Prozent, im Vergleich zu 74,9 Prozent bei ihren männlichen Kollegen, nach wie vor niedrig..." Gabriela sagte, dass philippinische Frauen auch mit antikommunistischen Brandmarkungen und Schikanen konfrontiert sind, weil sie sich gegen das Leid und die Ungerechtigkeiten aussprechen, mit denen sie zu kämpfen haben. Karapatan sagte, dass Frauenrechtlerinnen "in der Liste der Opfer von Menschenrechtsverletzungen unter dem Regime von Marcos Jr. auftauchen". Sie fügte hinzu, dass 160 der landesweit 812 Politischen Gefangenen Frauen seien, "die mit erfundenen Fällen konfrontiert wurden und zu Unrecht in verschiedenen Haftanstalten im ganzen Land inhaftiert sind. Es waren auch Forderungen gegen Krieg und die imperialistische Umweltzerstörung zu sehen.