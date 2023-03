Einwöchiger Streik der Jeepney-Fahrer hat begonnen

Der Grund für den Streik ist der, dass die philippinische Regierung ihren Plan fortsetzt, diese Gefährte, die nicht nur eine kulturelle Ikone des Landes, sondern auch das gängigste und erschwinglichste Transportmittel für die einfache Bevölkerung sind, abzuschaffen. "Ohne eine Konzession verlieren die Betreiber ihre Existenzgrundlage. Die Fahrer werden keine Jeepneys mehr benutzen können. Millionen werden den fehlenden Zugang zu erschwinglichen Verkehrsmitteln ertragen müssen", so die No to PUV Phaseout Coalition. Am 6. März ab 18 Uhr legte der Streik nach Angaben der Organisation Piston (fortschrittliche Organisation der Jeepney-Fahrer) 90 Prozent der Strecken in der National Capital Region (Metro Manila) lahm.

Die fortschrittliche Anakpawis Partylist fügte hinzu, dass die Abschaffung der Jeepneys letztendlich den Transport von landwirtschaftlichen Gütern in den Provinzen beeinträchtigen könnte. Ihrer Meinung nach könnten landesweit etwa 220.000 Jeepneys betroffen sein. Die fortschrittliche Bauernorganisation KMP brachte ebenfalls ihre Unterstützung für die Jeepney-Fahrer zum Ausdruck. Die Umweltgruppe Kalikasan wies die Behauptung zurück, dass der Kauf teurerer Fahrzeuge, die die traditionellen Jeepneys ersetzen sollen, automatisch für eine sicherere und bessere Umwelt sorgen wird. Sie sagten, dass der Vorgänger von Marcos Jr. die Abschaffung der Jeepneys zunächst als "Klimalösung" angepriesen habe. "Letztlich liegen die Wurzeln unserer Krise im städtischen Verkehr in der weit verbreiteten Armut und Chancenlosigkeit auf dem Lande, die mit der anhaltenden Landlosigkeit zusammenhängt. Dies hat im Laufe der Jahre zu einer massenhaften Abwanderung in die städtischen Gebiete und deren Peripherie geführt, was wiederum zu Staus, unsicheren Wohnungen, Müllansammlungen usw. führt. Wenn wir dieses Problem direkt angehen wollen, müssen wir die systemischen Probleme lösen, die zu der krassen Ungleichheit geführt haben, die wir heute sehen", sagte Kalikasan.