Pressemitteilung

Empörendes Ausreiseverbot für Florian Gutsche (VVN-BdA)

Am 24. Februar 2023 wurde Florian Gutsche, Bundesvorsitzender der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), am Berliner Flughafen von Beamten der Bundespolizei im Rahmen einer offensichtlich vorbereiteten Aktion abgefangen. Der Sprecherkreis der VVN-BdA protestiert in einer Pressemitteilung.

