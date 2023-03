Es tut sich was auf der Webseite vom Rebellischen Musikfestival

Die Organisatoren konnten wieder Heinz Ratz als Schirmherrn gewinnen. In seinem Grußwort schreibt er: "Nie war ein Miteinander der Kulturen, Nationen und Religionen dringender nötig als jetzt. Nie war es wichtiger, global zu denken, über den Schatten des Eigennutzes hinweg zu springen und die schönen Ideen eines friedvollen Miteinanders auch in entsprechende Taten zu verwandeln. Nichts davon geschieht zur Zeit. ... Umso wichtiger ist es, dass man jetzt nicht in resignatives Nichtstun verfällt, sondern - trotz Alledem! - Stellung bezieht. Das Rebellische Musikfestival tut das seit Jahren schon, sucht Antworten, stellt die richtigen Fragen. Fragen, die im Idealfall auch zu Handlungen werden. Trotz vieler politischer Anfeindungen sind hier Idealisten am Werk, die nicht aufgeben und mit Freude diese bunte Mischung aus Musik, Politik, Party und Philosophie auf die Beine stellen. Ich freue mich, auch diesmal wieder dabei sein zu dürfen."

Weitere Grußworte gibt es von The Wakes und Anastasis, erste Bands stehen fest, eine neue Mitmachliste harrt ihres Einsatzes und Anschreiben und Argumente zur Gewinnung von weiteren Bands und Mitstreitern stehen zur Verfügung.

