Faschistoide Flüchtlingspolitik

In Brüssel haben verschiedene Gewerkschaften in der Stadt aus Anlass des Internationalen Frauentags am 8. März zu Streiks aufgerufen, um den Kampf für Frauenrechte zu unterstreichen. Die Forderungen: Schluss mit der geringeren Bezahlung von Frauen, bessere Arbeitsbedingungen und Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. In den Morgenstunden wirkte sich der Streik vor allem im Öffentlichen Nahverkehr aus, wo die Taktzeiten deutlich verringert waren und deswegen längere Wartezeiten entstanden. Das städtische Verkehrsunternehmen STIP rief deswegen die Pendler auf, andere Verkehrsmittel zu nutzen.