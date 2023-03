Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben!

Die Kundgebung begann mit dem Gedicht „Wir sind Frauen einer Erde“. Redebeiträge richteten sich gegen den Krieg in der Ukraine, gegen die Ausbeutung, gegen die Gewalt gegen Frauen. Der Kapitalismus wurde als Ursache der Probleme attackiert. Es gab Beiträge zum Sozialismus, dass das die Lösung ist, aber kein Paradies: Auch hier muss gekämpft werden.

Nach den Kurzreden wurden immer wieder spontane Sprechchöre angestimmt: „Lasst uns das System aus den Angeln heben!“ und „Hoch die internationale Solidarität!“. Transparente, Schilder und Kurzreden riefen zum Widerstand gegen den von beiden Seiten ungerechten Krieg in der Ukraine auf.

Eine Umfrage an der nahen Haltestelle machte die Lebenssituation der Frauen deutlich: Von Altersarmut bis zum Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf spannte sich der Bogen „Gefühlt machen wir die Heizung gar nicht mehr an, damit das Geld für Lebensmittel reicht.“

Trotz Schietwetter blieben immer wieder Frauen stehen und hörten lange Zeit zu. Am Schluss rief Monika dazu auf, sich in der kämpferischen Frauenbewegung oder in der MLPD zu organisieren. Und wieder trugen sich Frauen in die Listen für Kontakt ein.

Etwas durchgefroren aber, nach der optimistischen und gelungenen Aktion auch froh, bauten wir gemeinsam ab.