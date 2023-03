Afghanische Frauen protestieren vor der Universität Kabul, als männliche Studenten in den Unterricht zurückkehren. Die Taliban sagten zuvor, das Universitätsverbot sei darauf zurückzuführen, dass Frauen die islamischen Kleiderregeln und andere „islamische Werte“ nicht einhielten, und zitierten weibliche Studenten, die ohne männlichen Vormund reisten

Junge afghanische Frauen versammelten sich am Montag vor der Universität Kabul, um gegen das Bildungsverbot der regierenden Taliban für Frauen zu protestieren, da ihre männlichen Altersgenossen für ein neues Schuljahr in die Schule zurückkehrten und die Vereinten Nationen hörten, dass die Beschränkung ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen könnte.

Ein in den sozialen Medien weit verbreitetes Video zeigt eine Gruppe von Mädchen, die vor der Universität von Kabul auf dem Boden sitzen und ihre Bücher lesen. CNN hat nicht unabhängig verifiziert, wann das Video gedreht wurde.

Die Taliban haben Frauen im vergangenen Dezember den Universitätsbesuch verboten, neun Monate nachdem die islamistische Gruppe Mädchen seit ihrer Machtergreifung im Jahr 2021 aufgrund eines brutalen Vorgehens gegen die Rechte der Frauen die Rückkehr in weiterführende Schulen untersagt hatte. ...

„Wir freuen uns, dass die Universität gestartet ist; Aber ich bin traurig, dass unsere Schwestern keine Universitäten besuchen können“, sagte ein männlicher Student namens Nasir am Montag gegenüber dem unabhängigen afghanischen Nachrichtenblatt TOLO News.

Das Verbot hat einen Aufschrei ausgelöst, bei dem Mädchen ihre Entrüstung zum Ausdruck brachten und das Gefühl hatten, ihrer Zukunft beraubt worden zu sein.

UN-Bericht zur Menschenrechtskrise

Am Montag legte der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Menschenrechtssituation in Afghanistan, Richard Bennett, dem Menschenrechtsrat in Genf einen Bericht vor, in dem es hieß, das Bildungsverbot für Frauen durch die Taliban könne „einer geschlechtsspezifischen Verfolgung gleichkommen, einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. ”

Der Bericht listete verschiedene andere Krisen auf, die sich verschlimmern, wie die Zunahme von Zwangs- und Kinderehen, sexueller Missbrauch und Übergriffe, das Verbot von Frauen aus anderen öffentlichen Räumen wie Parks und Fitnessstudios und andere Einschränkungen, die die Fähigkeit von Frauen einschränken, unabhängig zu arbeiten und zu reisen.

Diese Verbote „verschärfen bestehende flagrante Verletzungen der Menschenrechte von Frauen, die bereits zu den drakonischsten der Welt gehören“, heißt es in dem Bericht. ...