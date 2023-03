Frauenstreiktag in Hamburg

Am Morgen fand eine Kundgebung mit anschließender Demonstration statt. Die Kolleginnen und Kollegen fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens 500 Euro. Die Stimmung war kämpferisch und streikbereit!

Wir von der MLPD beglückwünschten die Kolleginnen mit einer schönen Grußkarte zum Internationalen Frauentag, der auch Internationaler Kampftag zur Befreiung der Frau der revolutionären Weltorganisation ICOR¹ ist. Und wir beglückwünschten sie dazu, dass sie einen Streiktag daraus machen. Weiter luden wir sie zum Frauenpolitischen Brunch der MLPD am 12. März ein. Das kam gut an!

Die Montagsdemo hatte am 6. März eine Solidaritätserklärung mit der ver.di-Streikkundgebung beschlossen, die auch bei der Kundgebung verteilt wurde. Und vor Airbus verteilte die Betriebsgruppe der MLPD traditionell eine Grußkarte mit Rose an die Kolleginnen. Das Frauenpower-Ensemble in Hamburg hatte am 7. März mit einer schönen Filmpremiere des Dokumentarfilms über die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis 2022, "Wenn wir zusammen gehen", begonnen.