Fukushima warnt uns immer wieder!

Stefan Engel: Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft; Taschenbuch, 17,00 €. Ohne sie von den Fesseln des Idealismus und der Metaphysik zu befreien, wird die Menschheit nicht in die Lage kommen, die Errungenschaften der modernen Naturwissenschaften für den gesellschaftlichen Fortschritt zu nutzen. Dieses Buch dient dem Ziel, dem wissenschaftli­chen Sozialismus und seiner dialektisch-materialistischen Methode zu neuem Ansehen zu verhelfen.

Stefan Engel: Katastrophenalarm - Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur? Taschenbuch; 17,50 €. Das Buch macht Mut, den Kampf gegen die Zerstörung der Umwelt aufzunehmen.

Stefan Engel: Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft; 2,00€. In dieser Broschüre von 2012 wird ein Aus­blick gegeben, wie der Umweltschutz im Sozialismus gestaltet wird.

Willi Dickhut: Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution Taschenbuch; 11,50 €: Die atomare Hochrüstung der beiden imperialistischen Supermächte USA und Sowjetunion hatte in den 1980er Jahren einen Höhepunkt erreicht. Dieses Buch hat große Bedeutung zum Aufbau einer starken, kämpferischen Friedensbewegung im Kampf gegen einen drohenden Dritten Weltkrieg.

Zu diesem Buch gibt es auch Auszüge in vier kleineren Broschüren, jeweils 0,60€:

Aktiver Widerstand gegen den Atomtod – Pazifismus als Illlusion und als bewuss­te Täuschung;

– Pazifismus als Illlusion und als bewuss­te Täuschung; Aktiver Widerstand gegen den Atomtod – Abrüstungsschwindel und Wettrüsten;

– Abrüstungsschwindel und Wettrüsten; Über die Gefahr des Atomkriegs und den Kampf der Volksmassen um die Erhal­tung des Friedens;

und den Kampf der Volksmassen um die Erhal­tung des Friedens; Über die Gefahr des Atomkriegs und das Verbot von Kernwaffen.

Kõsuke Hino : Die Schattenseiten des Gesundheitsmanagements in Fukushima Taschenbuch; 15,00€. Ein authentischer Einblick über die gesundheitlichen Folgen und ihre systematische Vertuschung durch die japanische Regierung und Tepco. Die Erfahrungen, die in diesem Buch ausgewertet wer­den, mahnen, den Kampf zur weltweiten Stilllegung aller Atomkraftwerke entschlossen weiterzu­führen.

Stefan Engel : Die Gefahr der Umweltkatastrophe; aus der Reihe:“Ich habe Durchblick“– Heft 6; Juli 2013; 1,50 €. Wie kann die Menschheit diese Frage lösen?

Friedrich Engels : Dialektik der Natur; Taschenbuch; 14,00 €. Ein grundlegendes Werk des Marxismus-Leninismus, in dem Friedrich Engels eine dialektisch-ma­terialistische Verallgemeinerung der wichtigsten Errungenschaften der Naturwissenschaften in der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt. Er entwickelt die materialistische Dialektik weiter und polemisiert gegen die metaphysischen und idealistischen Konzeptionen in der Naturwissenschaft.

Peter Borgwardt : Abschied von den GRÜNEN Taschenbuch; 4,60 €. 1988 erschien diese Auseinandersetzung mit der Illusion der Grünen von der Reformierbarkeit des Kapitalismus. Entweder muss eine solche kleinbürgerliche Partei untergehen, oder sich in eine Re­gierungspartei wandeln, die den Kurs der „Altparteien“ mit trägt. So wie es bei den Grünen passiert ist.

