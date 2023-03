Geschichte einer Straße – Stalinallee

Am weltweiten Klimastreiktag am 3. März gab es in Österreich an mindestens neun Orten Demonstrationen bzw. Kundgebungen. Laut den Veranstaltern beteiligten sich in Wien 25.000 Menschen, das waren doppelt so viel wie bei der letzten Klimademo im Herbst 2022. Größere Demos mit jeweils rund 1.000 Beteiligten gab es in Salzburg, Innsbruck und Graz. In Wien und anderen Städten begannen die Demonstrationen schon morgens während der Schulzeit. Das Motto war "Morgen ist es zu spät" und die Hauptforderungen waren der sofortige Ausstieg aus der Kohle- und Gas-Verbrennung. Protestiert wurde auch gegen das besonders schädliche Frackinggas.