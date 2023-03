Griechenland: Cosco-Kollegen aus Piräus erklären ihre Solidarität

Wir grüßen unsere Brüder und Schwestern, die Hafenarbeiter von Genua, die sich wieder einmal geweigert haben, Kriegsmaterial in die Ukraine zu transportieren.

Ihr habt bewiesen, dass wir Arbeiter gegen den Krieg gegen das ukrainische und russische Volk sind, der von den USA, der NATO und der EU auf der einen Seite und von Russland auf der anderen Seite geführt wird.

Wir Arbeiter haben kein Interesse an der Verwicklung unserer Länder in diese gefährlichen Pläne, die den Interessen unserer Ausbeuter dienen. Auch in Griechenland zieht die Regierung mit der Zustimmung aller Parteien, die die NATO und die EU unterstützen, unser Land immer tiefer in diesen imperialistischen Krieg hinein.

Nach den Kontakten, die wir mit euch und anderen europäischen Hafenarbeitern hatten und in deren Rahmen wir beschlossen haben, unseren gemeinsamen Kampf gegen den Krieg zu verstärken, seid ihr wieder aufgestanden und ihr seid ein Beispiel für uns alle.

Wir halten unsere brüderlichen Verpflichtungen hoch. Wir werden auch nicht zulassen, dass von Piräus aus Kriegsmaterial transportiert wird, um Menschen für töten!