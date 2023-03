Internationale Bergarbeiterkonferenz

Großes Interesse der Kumpel des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain

Obwohl es schneit, ist das Interesse an der Internationalen Bergarbeiterkonferenz unter der Belegschaft des Braunkohle-Großtagebaus Vereinigtes Schleenhain groß. Rund 20 Kilometer südlich von Leipzig liegt der Tagebau-Betrieb der Mibrag (ehemals Mitteldeutsche Braunkohlewerke AG). Diese gehört heute einem tschechischen Energiemonopol. Am 6. März informieren Kollegen der Bergarbeiter-Initiative Kumpel für AUF die Kumpel am Tagebau über die internationale Bergarbeiterkonferenz. Sie findet im August im nahegelegenen Thüringen statt.

Korrespondenz aus Leipzig