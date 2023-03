Internationaler Frauentag: Organisiert euch – frauenbewusst und revolutionär

Prägend für die Ansprachen, die Stände, die Gespräche am Rande war der Internationalismus – insbesondere die Lage der Frauen und ihr Kampf im Iran und in Afghanistan.

Eine ganz junge Frau gefragt, warum sie am 8. März dabei ist: „Ich bin für die Rechte der Frau, für mehr Anerkennung der Frauen, für die Abschaffung der Klassengesellschaft – eben für Gleichheit – für Sozialismus/Kommunismus. Ich sehe das so klar, weil ich Kurdin bin, also zu einer unterdrückten Minderheit gehöre. Wir Kurdinnen sind weltoffen und setzen uns für alle unterdrückten Menschen ein.“

Das Transparent der MLPD „Für die Befreiung der Frau im echten Sozialismus“ bekommt Zustimmung. Ein junges Paar, über die Klimabewegung und ihre Teilnahme am Kampf in Lützerath politisiert, spricht vom Zusammenhang von Ausbeutung und Unterdrückung, von Patriarchat und Kapitalismus, „der weg muss“. Nach dem Gespräch geht es zum Bücherstand der MLPD.

Julia Scheller, Landesleitung der MLPD Baden-Württemberg, machte mit einem Seitenhieb auf Annalena Baerbock, Svenja Schulze und ihre „Leitlinie für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik deutlich: Eine imperialistische Regierung wird nicht dadurch besser, dass in ihr mehr Frauen Ministerposten haben.

„Der Widerstandsgeist von Frauen und die Suche nach einer gesellschaftlichen Alternative wächst... organisiert euch – frauenbewusst und revolutionär!... Führen wir eine Strategiedebatte über den echten Sozialismus, als die Gesellschaftsform, in der die Befreiung der Frau Realität wird. Überzeugen wir uns davon, dass und wie dieser Sozialismus funktionieren kann und wird.“

Zur großen Überraschung war Clara Zetkin an diesem 8. März von Courage zu einem Interview eingeladen worden, weil sie es ja war, die den 8. März als Internationalen Frauentag begründet hatte...