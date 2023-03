Internationalismus live am kämpferischen 8. März in Hagen

So, wenn die ganzen Krisen wie Corona oder Inflation voll auf die Familien und besonders die Frauen abgewälzt werden. Das Grußwort der MLPD machte deutlich, dass die größten Errungenschaften für Frauen immer in Zusammenhang mit Revolutionen erreicht wurden. So in der Pariser Kommune und der 1917 sozialistischen Sowjetunion. Eine Frau stellte heraus, wenn die Frauen die Hälfte des Himmels sind, ist es für die Herrschenden z.B. im Iran gut, wenn sie diese Hälfte schon mal unterdrücken.

In Kritik an einer reinen Saalveranstaltung anderer - besonders bürgerlicher - Frauenorganisationen schlossen sich iranische Frauen gemeinsam mit Amnesty International im Laufe der Kundgebung an. Sie machten sehr anschaulich auf die Situation der Frauen im Iran aufmerksam und kritisierten Folter, Vergewaltigung und Inhaftierung. Die Regierung im Iran hat die Rechnung ohne die Arbeiter gemacht, die den Sturz des Mullah-Regimes fordern.

Eine iranische Frau schlug vor, dass Frau Baerbock mit ihrer feministischen Außenpolitik doch mal dafür sorgen solle, dass die Mullahs auf die Terrorliste kommen. Gemeinsam schallte die Parole „Frauen – Leben – Freiheit“ durch die Innenstadt. Männer und Frauen gemeinsam – für die Befreiung der Frau. Da waren wir uns einig. Hoch die Internationale Solidarität! Es war ein kämpferischer 8. März in Hagen.