Massive polizeiliche Angriffe auf Antifaschistinnen und Antifaschisten

Die IG Metall und ver.di haben am 3. März zu einem Warnstreik der in Wuppertal Beschäftigten der Textil- und Bekleidungsindustrie aufgerufen. Die IG Metall fordert für die Textilbranche acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die Demonstration startete auf der Zollbrücke in Wuppertal-Heckinghausen, an der sich Kolleginnen und Kollegen des Tamponherstellers Johnson & Johnson (100 Beschäftigte) aufgestellt hatten. Der Unternehmerverband wies die Forderung als überzogen zurück. Sein „Angebot“ in der zweiten Verhandlungsrunde mit einer Einmalzahlung und gerade mal 3,25 bzw. 2,25 Prozent tabellenwirksamer Lohnerhöhung und einer Laufzeit von 27 Monaten „ist für uns nicht hinnehmbar“, sagt der IG-Metall-Sekretär von Ennepe-Ruhr-Wupper. „Daher sei auch in der nächsten Zeit mit weiteren Arbeitsniederlegungen zu rechnen“.