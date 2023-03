Nach Suspendierung durch BBC: Welle der Solidarität mit Gary Lineker

Seit 1964 zeigt die BBC in der Sendung "Match of the Day" Zusammenfassungen der Fußballspiele aus Englands höchster Liga. Am gestrigen Samstag, dem 11. März, gab es die Sendung auch. Aber es fehlten Moderator, Experten und Kommentatoren. Der Grund ist, dass Moderator Gary Lineker, ehemaliger Fußballer, von der BBC nach einem regierungskritischen Tweet und seiner Weigerung, für diesen um Entschuldigung zu bitten, vorläufig suspendiert wurde. Seitdem gibt es eine Welle der Solidarität. Ian Wright und Alan Shearer, beide ebenfalls ehemalige englische Nationalspieler, sagten der BBC, dass sie für die Sendung nicht zur Verfügung stehen, weitere BBC-Beschäftigte solidarisierten sich, vieles fiel aus oder kam in abgespeckter Form. Und das war Linekers Vergehen: Die Pläne, Flüchtlingen bei "illegaler Einreise" generell Asyl in Großbritannien zu verweigern, seien "immeasurably cruel", so Lineker in einem Tweet, "unermesslich grausam". Die Sprache, die von der Regierung bei der Verteidigung ihrer Pläne benutzt werde, sei außerdem der Sprache "Deutschlands der 30er Jahre" ähnlich. Am heutigen Sonntag kündigte BBC-Generaldirektor Tim Davie an, dass er Lineker wieder auf Sendung nehmen wolle.