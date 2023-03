Tunis: Tausende gegen Verhaftungen und Preissteigerungen

Am 24. Februar, dem Jahrestag des Kriegsbeginns um die Ukraine, positionierte sich Luisa Neubauer (Grüne, Fridays for Future) in einer Rede in Berlin unmissverständlich auf eine Seite im beiderseitig ungerechten Krieg. Sie steigert sich richtig hinein. Dabei bringt sie es in ihrem bodenlosen Opportunismus auch noch fertig, gegen Opportunismus zu wettern: "In Berlin entscheiden wir uns heute, ... echte Haltung zu zeigen, echte Solidarität zu beweisen, heute entscheiden wir uns ... für ein echtes Ja zur Ukraine und zu allen Menschen, die dort, hier und überall unter Putin leiden müssen, wir entscheiden für einen Frieden, der was meint, der was wert ist, und von dem wir wissen, dass er einen Preis hat und wir sind auch hier, weil wir wissen, dass wir bereit sind, ihn zu zahlen." Der offene Übergang zum Sozialchauvinismus und zur Kriegstreiberei.

Das Video mit ihrer Rede auf Twitter