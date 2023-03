UN-Generalsekretär Guterres: Gleichstellung „noch 300 Jahre entfernt“?

Anlässlich des heute stattfindenden Internationalen Frauentags hat UN-Generalsekretär António Guterres vor der UN-Vollversammlung in New York verlauten lassen, eine echte Gleichstellung sei "noch 300 Jahre entfernt". So richtig es ist, dass es weltweit massive Rückschritte bei den Rechten von Frauen und Mädchen gibt, so groß und breit sind aber auch die Kämpfe der Frauen in Verbindung mit den Massen und häufig unter Führung der Arbeiterklasse dagegen. Beste Beispiele sind hier die mutigen Kämpfe im Iran oder der Widerstand der Frauen gegen die faschistischen Taliban in Afghanistan. So werden wir sie enttäuschen müssen, Herr Guterres: Die Frauen der Welt wollen für die Befreiung der Frau keine 300 Jahre warten .