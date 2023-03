Zum 8. März gefragt: Wer war Clara Zetkin wirklich?

1910 schlug Clara Zetkin – Sozialistin und Kämpferin für Frauenrechte und gegen imperialistischen Krieg – zusammen mit Käthe Dunker der II. internationalen, sozialistischen Frauenkonferenz einen internationalen Frauenkampftag vor. 1911 begingen ihn eine Million Frauen und Männer in vier Ländern für das Frauenwahlrecht, gegen Ausbeutung, Krieg und Entrechtung.

Clara Zetkin stand vor und während des Ersten Weltkriegs gegen die Kriegspolitik der deutschen Regierung, die auch damals eine sogenannte Burgfriedenpolitik inszenierte. Clara Zetkin kritisierte diesen Kurs und stand später maßgeblich für die internationalistische Ausrichtung der KPD. 1915 organisierte sie in Bern die internationale Konferenz sozialistischer Frauen gegen den Krieg.

Die Frauen gehen auch heute am 8. März für ihre Rechte, gleiche Bezahlung wie die der Männer, gegen Hunger und Krieg, gegen Gewalt und die Zerstörung der natürlichen Umwelt auf die Straße. In Betrieben gibt es Frauenfrühstücke und Versammlungen. Die I. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen hat 2011 den 8. März als einen der gemeinsamen Kampftage weltweit beschlossen. Auf der III. Weltfrauenkonferenz wurde die internationale Solidarität gefestigt: mit den Teeplantagenarbeiterinnen aus Bangladesh für höheren Lohn, mit den türkischen Arbeiterinnen und Arbeitern, die Entlassungen wegen unmoralischen Verhaltens zu Fall brachten. Das ist wahre internationale Solidarität im Gegensatz zu Annalena Baerbock, die ihrer imperialistischen Außenpolitik im Dienste der Monopole ein feministisches Mäntelchen umhängen will. Die MLPD unterstützt den Streik im öffentlichen Dienst und den Einsatz der vollen Kampfkraft für die 10,5 % und die 500 €. Die Verbindung mit dem Kampf gegen die akute Kriegsgefahr ist notwendig. Die kämpferischen Frauen gehören in die neue Friedensbewegung gegen die akute Weltkriegsgefahr, gegen den von allen Seiten ungerechten Krieg in der Ukraine.

Clara Zetkin sagte: "Ich will dort kämpfen, wo das Leben ist!" Im Geiste Clara Zetkins werden Frauen und Männer morgen den 8. März in internationaler Einheit begehen. Im Geiste Clara Zetkins setzt sich die MLPD für die Befreiung der Frau in einer befreiten Gesellschaftein, steht für Frieden, Völkerfreundschaft und echten Sozialismus.