Am 19. März ist Flohmarkt an der Horster Mitte

Nach dem langen Winter sehnt man sich danach, wieder rausgehen und etwas Schönes erleben zu können. Der Regen macht Pause und am Sonntag kann man so richtig stöbern gehen.

Gerade angesichts der sprunghaft wachsenden Inflation ist es eine gute Sache, dass man gut erhaltene Haushaltswaren, Klamotten, Kindersachen, Werkzeug und vieles mehr preiswert ergattern kann. Auch für den Bedarf an Durchblick in der komplizierten Weltsituation, mit Ukrainekrieg, Weltkriegsgefahr, explodierenden Kosten für Lebensmittel, Heizen und schwindelerregender Inflation ist gesorgt. Es gibt zahlreiche Stände mit erhellender marxistisch-leninistischer, linker und fortschrittlicher Literatur – die man ebenfalls im reichhaltigen Buchantiquariat zu kleinen Preisen erstehen kann.

Es gibt leckeren Kuchen mit einer Tasse Kaffee, sowie selbstverständlich Original Thüringer Rostbratwürste, knusprige Hähnchen, vegetarisches Essensangebote, Waffeln und entsprechende Kaltgetränke.

Die Horster Mitte freut sich auf viele Besucher und den schönen Anlass! Gerne können Interessierte sich noch mit einem eigenen Stand bei Aurora Rustja anmelden, Telefon: 0157 5016 7908, E-Mail: kultursaal@vvv-horstermitte.de. Der Flohmarkt findet an der Horster Mitte, Ecke Schmalhorststraße / An der Rennbahn, in 45899 Gelsenkirchen-Horst statt. Die Standgebühr beträgt 5 Euro / Meter, für Kinder: 2 Euro / Meter. Der Aufbau findet ab 9 Uhr statt.

Hier gibt es den Flyer zum Flohmarkt