Frauentag auf der Straße trotz Wind und Wetter!

Die Wettervorhersage war unerfreulich: Sturm und Regengüsse. Gleich beim Aufbau gabs Wetter-Spektakel: Erst flog ein großer Schirm und dann ein Pavillon durch die Gegend- zum Glück ohne Verletzungen. Also ohne Schirm und mit befestigten Pavillons. Motto: „Was uns bewegt“. Mindestens zehn Gruppen aus einem breitem Spektrum hatten Infostände und beteiligten sich am offenen Mikro: Frauen helfen Frauen, Frauenverband Courage, Solidarität International, Frauenprojektehaus, SPD, Die Linke, Grüne Jugend, MLPD, Umweltgewerkschaft und andere. Genauso vielfältig waren die Themen: Frauen in Armut, Gesundheitswesen, Pflege und Krise der Kinderbetreuung, Solidarität mit den Menschen, die in Iran und Saudi- Arabien gegen die Regime kämpfen, Kriegsgefahr und Kriegshetze und viele mehr.

Nicht zuletzt: Kritik an der Diffamierung Clara Zetkins durch eine „Kommission“, die Straßennamen überprüft. Die Ministraße, die ihren Namen trägt, soll einen „Knoten“ ans Straßenschild bekommen, sie sei „fragwürdig“. Wir forderten eine große Straße mit ihrem Namen! Die MLPD warb für ihre Veranstaltung zu Clara Zetkin am 15. März. Im Vorfeld hatte die Gleichstellungsbeauftragte bei einem Treffen gemeint: „Habt ihr das mit Clara Zetkin gehört? Das geht gar nicht! Demnächst wollen sie noch den 8. März verbieten, weil Clara ihn erfunden hat!“

Die Teilnehmerzahl war geringer als die Jahre zuvor; sicher wegen der Wetterprognose und weil Kulturbeiträge wegen Krankheiten ausfielen. Außerdem hatte sich schon 2022 ein zweites. 8.-Märzbündnis gebildet, das auch diesmal mit hunderten v.a. jungen Menschen eine große Demo machte. Teile gehören zum Queer-Spektrum; es gab viele berechtigte Forderungen und war gut organisiert. Wir werden weiter daran arbeiten, dass wir in Zukunft den 8.3. gemeinsam und vielfältig auf die Straße tragen können.

Abends gab es noch eine sehr gut besuchteVeranstaltung im Rathaus mit vielen Themen, Livfe –Musik, Film, Essen und Trinken.