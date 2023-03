Explodierende Energiepreise

Gemeinsamen Kampf gegen die Gas- und Strompreisabrechnungen organisieren

In der WAZ vom 11. März berichtet die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen, dass viele Menschen jetzt ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen können und richtig verzweifelt sind. Sie schlagen vor, dass sie Kontakt mit ihrem Energieversorger aufnehmen sollen. Das ist sicherlich richtig und notwendig, ändert aber nichts an der unbezahlbaren Höhe der Abrechnungen.

Von nd