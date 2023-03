Karstadt Esslingen darf nicht schließen! Kampf um jeden Arbeitsplatz!

In den Medien wird das als unabwendbar dargestellt, da herkömmliche Warenhäuser keine Zukunft mehr hätten. Also wären faktisch die Leute schuld, weil sie online bestellen. Aber jeder weiß doch: Karstadt ist das einzig noch verbliebene Esslinger Kaufhaus mit einem Gesamtwarensortiment, wo man alles kaufen kann. Und das wird hier dringend gebraucht!

Der wirkliche Grund für die beabsichtigten Schließungen ist einzig und allein das Profitstreben der „Signa-Holding“. Es wird kontrolliert von dem wegen Bestechung verurteilten Multimilliardär René Benko. Staatsmonopolistischer Kapitalismus live: Immobilienhai Benko legt lieber in Top-Immobilien und Shopping-Malls an. Da winkt der Maximalprofit. Er hatte trotzdem keinerlei Skrupel, bisher über 680 Millionen Euro staatliche Gelder für den angeblichen Erhalt der Arbeitsplätze zu kassieren. Nun will er noch mehr. Benko geht es überhaupt nicht um „Sanierung“, sondern er will weiter abkassieren. Der Staat ist dabei der treue Dienstleister. Vielfach wird vermutet, dass es ihm in Esslingen vor allem darum geht, eine möglichst hohe Abfindung vom Vermieter BPI rauszuschlagen.

Von dem häppchenweisen Bekanntmachen sollten wir uns nicht verunsichern und vom Kampf um jeden Arbeitsplatz abhalten lassen. Europaweit entwickeln sich zur Zeit Arbeiterkämpfe. In Deutschland gehen die ver.di-Kolleginnen und -Kollegen gegen die Abwälzung der Krisenlasten in die Offensive. Die Borbet-Belegschaft in Solingen kämpft seit zehn Wochen mit einem selbständigen Streik für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. (Siehe unter anderem hier.)

Mit der letzten Ausgabe unserer Esslinger Stadtzeitung Tacheles und auf unserer Webseite haben wir eure Situation bekannt gemacht. Wir stehen weiterhin an eurer Seite!