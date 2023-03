Medizinisches Personal kämpft für bessere Arbeitsbedingungen

Diese Nachricht schickte die Russische Maoistische Partei mit Verweis auf den Kanal https://vk.com/wall-58482810_47898.

In der Zwischenzeit sind die Beschäftigten im Gesundheitswesen gezwungen, das Geld, das sie verdient haben, von ihren Vorgesetzten "abzupressen", indem sie mit Hilfe von Gewerkschaftsaktivisten vor Gericht gehen.

Am 14. Februar befasste sich das Gericht mit der Berufung der Krankenschwester Olesya Gubanova, der Vorsitzenden einer der Organisationen der Gewerkschaft "Action" (einer Gewerkschaft für medizinisches Personal) in der Stadt Surgut, gegen die Entscheidung des Stadtgerichts, das zuvor die Forderung der Krankenschwester nach Überstundenvergütung abgelehnt hatte. Die Gerichtsverhandlung endete mit einem vollständigen Sieg der Gewerkschaftsaktivistin über den Arbeitgeber des Surgut Trauma Clinical Hospital.

Das Krankenhaus wurde dazu verurteilt, ihr über 250 000 Rubel für den Zeitraum von März 2021 bis Februar 2022 zu zahlen, in dem Olesya Gubanova regelmäßig mehr als die normale Arbeitszeit leistete, aber keinen Überstundenzuschlag erhielt, weil der Arbeitgeber die Überstunden als angebliche "Teilzeitarbeit" ausgab. Gleichzeitig wurde kein Teilzeitarbeitsvertrag abgeschlossen, und die Unterschrift Gubanovas auf dem Antrag auf Teilzeitbeschäftigung erwies sich, wie die Prüfung ergab, als Fälschung. Auf den letzten Umstand hat Olesya Gubanova das Gericht in der Gerichtsverhandlung besonders aktiv aufmerksam gemacht. Zusätzlich zu den 250.000 Rubel (ca. 3.000 €) nicht gezahlten Löhnen muss der Arbeitgeber der Krankenschwester etwa 40.000 Rubel Entschädigung für jeden Tag der Verspätung und 30.000 Rubel Entschädigung für immaterielle Schäden (für die Fälschung ihrer Unterschrift) zahlen. Insgesamt also mehr als 320.000 Rubel (ca. 3.900 €).

In öffentlichen medizinischen Einrichtungen ist es eine weit verbreitete Praxis, Mitarbeiter zu Überstunden heranzuziehen und gleichzeitig die

Verpflichtung zu ignorieren, diese zusätzliche Arbeit zu vergüten, indem man sie mit Teilzeitarbeit gleichsetzt. Dies ist eine völlige Aushöhlung

der Grundsätze des Arbeitsschutzes, der Normalarbeitszeit und der gesetzlichen Forderung nach einem Ausgleich für Arbeit unter

abweichenden Bedingungen. Unter anderem wird dadurch verhindert, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen die Freistellung von der Teilzeitarbeit

nutzen können, um eine Erhöhung ihrer oft beschämend niedrigen Löhne zu erreichen. Es ist an der Zeit, diese Praxis in allen medizinischen

Einrichtungen des Landes zu beenden.