Nach Silicon Valley Bank stürzt Signature Bank

Bereits am Donnerstag hatten allein die vier größten Banken in den USA 52 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Trotzdem kam dieser Kollaps mit für die Finanzkapitalisten überraschender Geschwindigkeit. Noch am Freitag hatten Branchenanalysten das Unternehmen als kluge Investitionsmöglichkeit gelobt. Die SVB war die 16. größte Bank der USA, mehr als 50 Prozent aller mit Risikokapital finanzierten US-Startups waren Kunden der SVB. 2022 hatte die SVB ihre Einlagen von von 60 auf 180 Milliarden gesteigert. Die SVB war außerdem von Bedeutung für den Handel mit Kryptowährungen.

„Die Federal Reserve und das US-Finanzministerium behaupten nachdrücklich, dass alle Einleger Zugang zu ihrem gesamten Geld erhalten würden. Irgendwie versuchen sie, dies als keine Rettungsaktion darzustellen, obwohl ich niemanden finden konnte, der angemessen erklären kann, woher dieses Geld kommen soll. Die US-Regierung macht die steigenden Zinssätze der Federal Reserve dafür verantwortlich, dass der Wert der von der SVB gehaltenen Anlagen in den Keller gegangen ist, und sie konnte mit dem Ansturm nicht Schritt halten“, berichtet David G. (LF – Left Forum USA) aus Denver/Colorado.