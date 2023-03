Leipzig

Ost-West-Spaltung ist nur das Symptom

Die Leipziger Volkszeitung (LVZ) [1] veröffentlichte am 7. März einen Leserbrief von Jörg Weidemann. Es geht um die Frage der ungleichen Lebens- und Arbeitsbedingungen in Ost- und Westdeutschland. Der Brief reagiert auf die Vorstellung des neuen Buches von Prof. Dirk Oschmann, „Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ [2].