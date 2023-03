Paris: Nicht nur Müllwerker streiken gegen Rentenreform

Seit mehr als einer Woche streiken in Paris die Müllarbeiter und die Müllberge stapeln sich in vielen Straßen. Die Gewerkschaft CGT hat in mehreren Bereichen zu unbegrenzten Streiks gegen die Rentenpläne aufgerufen, dazu gehören die Müllabfuhr in Paris und und drei Müllverbrennungsanlagen im Umkreis von Paris. In fünf Raffinerien und Kraftwerken streiken seit Tagen CGT-Mitglieder. Für den 14. bis 16. März hat die CGT auch die Hafenarbeiter zum Streik aufgerufen. Und am 15. März soll es wieder einen landesweiten Aktionstag geben.