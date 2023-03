Russische Anarchisten – teils Seite an Seite mit Selenskyj

In dieser Woche gab es bereits mehrere Demonstrationen und Proteste gegen das "Omnibusgesetz", das die Regierung nach dessen Verbot durch das Verfassungsgericht jetzt über einen Regierungserlass in Kraft gesetzt hat. Mit dem Gesetz werden wichtige Arbeitsrechte abgeschafft bzw. eingeschränkt. Rund 2.000 Menschen folgten am Montag in Jakarta dem Aufruf der linksreformistischen "Arbeiterpartei" zu einem Protest vor dem Parlament. Am Dienstag demonstrierten dann 3.000 Menschen in Jakarta, aufgerufen hatten hier Gewerkschaften und vor allem auch Bauernorganisationen. Auch in Semarang demonstrierten am Dienstag Tausende gegen den Erlass, hier sind es vor allem Studierende, die auf die Straße gehen und vor dem Regionalparlament protestieren. Hier kommt es zu Zusammenstößen mit der Polizei.