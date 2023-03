Scharfe Kritik an Netanjahu

Der frühere Botschafter Israels, Shimon Stein, übt scharfe Kritik an Israels Regierungschef Netanjahu: „Wenn Deutschland seine historische Verantwortung ernst nimmt, muss Deutschland für Israels Sicherheit in solchen Zeiten Taten folgen lassen", sagte Stein. Und weiter: „Netanjahu hat eine Koalition zusammengestellt, die ihm helfen soll, eine Amtsenthebung wegen seines Korruptionsprozesses sowie eine Gefängnisstrafe zu umgehen. ... Und an dieser Koalition, die zum Teil missionarisch und faschistisch ist und ihn erpressen kann, hängt Netanjahus Schicksal." Zwar zeigt es Steins bürgerliche Gesinnung, wenn er das bisherige Israel als liberale Demokratie bezeichnet. Doch die Kritik an der israelischen Regierungspolitik wächst – während sie in Deutschland nach wie vor vielfach tabuisiert ist.