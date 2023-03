So viel zur legalen Migration

Mehr als 50.000 Lehrerinnen und Lehrer an Grund- und Sekundarschulen und Beschäftigte in Kitas traten am Donnerstag in Neuseeland in einen eintägigen Streik, das führte landesweit zur Schließung der Einrichtungen. Der Streik richtet sich gegen das ungenügende Angebot der Regierung, die Gehälter im Bildungswesen anzuheben. In Wellington, Auckland und Christchurch und vielen weiteren Städten demonstrierten jeweils tausende Lehrerinnen und Lehrer mit Schildern wie "Kann mir keinen Zahnarztbesuch leisten" angesichts der Inflation. Es geht auch um die Unterfinanzierung des Bildungssystems und die schlechten Arbeitsbedingungen.