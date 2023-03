Ukraine: Kampfjets aus Polen und aus der Slowakei

"Wir werden der Ukraine 13 von unseren MiG-29 übergeben", sagte der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger am Freitag vor Journalisten in Bratislava. Dies sei mit Polen - das zuvor Lieferungen angekündigt hatte - und der Ukraine "vollständig abgestimmt". Der Kreml kündigte umgehend an, die Kampfflugzeuge würden "zerstört". Polen hat als erstes NATO-Land Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine angekündigt.

Polen hatte schon zu Beginn des Ukrainekriegs Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern wollen. Damals hatte die USA ihr Veto eingelegt. Jetzt ließ US-Präsident Joe Biden jedoch verlautbaren, dass er keine Einwände gegen die MiG-Lieferungen durch die NATO-Staaten Polen und Slowakei habe.