Halle an der Saale

Veranstaltung zum Frauentag unter der Fahne des InterBündnis

Schnee, Regen und Kälte kurz über dem Gefrierpunkt waren die Begleiter der Veranstaltung zum Frauentag am 8. März auf dem Marktplatz in Halle an der Saale.

Korrespondenz aus Halle-Saale