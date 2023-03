"Wir diskutieren im Betrieb auch viel über den Krieg"

Rote Fahne News dokumentiert die Solidaritätserklärung, die die Kollegen erreicht hat, nachträglich.

Wir grüßen die im Tarifkampf stehenden Kollegen des DPDHL-Konzerns! Ihr seid uns ein Vorbild, weil ihr an euren Forderungen festhaltet, obwohl das Management nicht darauf eingehen will. 15% Lohnerhöhung, 200€ mehr Ausbildungsvergütung für die Azubis – das ist die richtige Ansage in diesen Zeiten. Die reale Inflation liegt bereits bei 15-20% für Arbeiter, einfache Angestellte und ihre Familien.

Post-Personalvorstand Ogilvie sieht es aber nicht als Verantwortung von Unternehmen an, diese Inflation „automatisch auszugleichen“, wie er sagt. Wenn das so ist, dann muss man die Unternehmen wohl dazu zwingen – vielleicht mit einem Streik?

Nach Ansicht des DPDHL-Managements ist unsere Gewerkschaft ver.di dazu da, „die Zukunft der Deutschen Post in Deutschland zu sichern“. Deshalb ist es ganz richtig, dass auch unsere Gewerkschaft verstanden hat: Es ist an der Zeit, diese Damen und Herren mit der bitteren Realität zu konfrontieren – Gewerkschaften sind Kampforganisationen. Dazu müssen wir Kollegen sie aber auch machen!

Im Betrieb diskutieren wir auch viel über den Krieg, welcher in der Ukraine von Woche zu Woche weiter eskaliert. Wir lehnen die Kriegspropaganda beider Seiten mehrheitlich ab und sehen uns auch als Teil der Friedensbewegung gegen alle Kriegstreiber! Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter!

Auch unsere Arbeit soll nicht diesen ungerechten Kriegen dienen: Auch der Frachtflughafen, auf dem wir arbeiten, soll nur zivil genutzt werden – nicht von der NATO! Ja, das gesamte Netzwerk sollte nicht militärisch genutzt werden. Der Vertrag von 2002 zwischen DHL und der Bundeswehr muss gekündigt werden!

Eine Gesellschaft in der die arbeitende Bevölkerung das Sagen hätte, würde keine Inflation kennen, keine bestialischen, ungerechten Kriege und auch die von uns erarbeiteten 8,4 Milliarden Euro, würden der Gesellschaft zugute kommen statt den Aktionären.

Wir freuen uns auch auf weitere Aktivitäten, bald auch gemeinsam.

Solidarische Kollegen von DHL Hub Leipzig