Darunter viele VW-Kollegen

189 Wolfsburgerinnen und Wolfsburger bekunden Solidarität mit den kämpfenden Borbet-Kollegen

Vielen Dank an die Rote Fahne und Rote Fahne News für die regelmäßigen Berichte über den mutigen Kampf der Borbet-Belegschaft in Solingen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Borbet liefert auch Alu-Felgen an VW. Das war für uns ein konkreter Anknüpfungspunkt, die Solidarität zu organisieren.

Korrespondenz aus Wolfsburg